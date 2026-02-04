Lås upp hela webbplatsen
Avindustrialisering

Santa Maria flyttar produktionen till Estland

Santa Maria lägger ned sin kryddproduktion i Mölndal och flyttar verksamheten till Estland.
Lenita Ingelin vd för Santa Maria. Fotograf: Paulig group/Montage: Proletären
Publicerad 4 februari 2026 kl 14.00

AVINDUSTRIALISERING Det svenska livsmedelsföretaget Santa Maria lägger ned sin produktion i Mölndal och flyttar verksamheten till Estland, meddelar SVT Nyheter.

Totalt är det 86 fabriksarbetare och 19 kontorsjobb som förlorar jobbet.

– Det var svårt att berätta detta för min familj där hemma och se hur vi ska klara oss ekonomiskt. Man har varit här i större delen av ens liv och trodde att man skulle få vara kvar tills man gick i pension, säger fabriksarbetaren Pontus Ekengränd till SVT Nyheter.

Santa Maria grundades 1911 i Göteborg, då under namnet Nordfalks. 1972 flyttades produktionen till Mölndal.

Beslutet om att kapitalflykten togs av Santa Marias huvudägare, den finska livsmedelstillverkaren Paulig.

– I Estland har vi en fabrik som är helägd av Paulig och där vi har utrymme för expansion. Men Santa Maria är ett väldigt känt varumärke i Sverige så det är naturligt att detta väcker känslor, säger Lenita Ingelin, vd för Santa Maria.

