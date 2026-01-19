BAE Systems Hägglunds inleder miljardaffär med israelisk vapentillverkare

KRIGSINDUSTRI Den svenska vapentillverkaren BAE Systems Hägglunds, som i sin tur ägs av det brittiska bolaget BAE Systems, meddelar att de kommer inleda ett affärssamarbete med den israeliska vapentillverkaren Elbit Systems. Avtalet uppges vara värt 1,4 miljarder kronor och går ut på att integrera Elbits så kallade Iron Fist-system i det svenska stridsfordonet CV90 –…