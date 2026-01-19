Lås upp hela webbplatsen
BAE Systems Hägglunds inleder miljardaffär med israelisk vapentillverkare
BAE Systems Hägglunds ingår ett affärssamarbete med israeliska Elbit Systems värt 1,4 miljarder kronor. Avtalet gäller integration av skyddssystemet Iron Fist i stridsfordonet CV90.
Fotograf: Jorchr/Wikipedia
Publicerad 19 januari 2026 kl 09.28
KRIGSINDUSTRI Den svenska vapentillverkaren BAE Systems Hägglunds, som i sin tur ägs av det brittiska bolaget BAE Systems, meddelar att de kommer inleda ett affärssamarbete med den israeliska vapentillverkaren Elbit Systems. Avtalet uppges vara värt 1,4 miljarder kronor och går ut på att integrera Elbits så kallade Iron Fist-system i det svenska stridsfordonet CV90 –…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.