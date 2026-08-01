Öppet brev till iranska fångar kritiseras – undertecknare drar tillbaka sina namn

The Guardian publicerade häromveckan ett öppet brev i solidaritet med iranska politiska fångar, undertecknat av flera framträdande vänsterpersoner såsom Angela Davis (tidigare politisk fånge), Mumia Abu-Jamal (nuvarande politisk fånge), Ruth Wilson Gilmore, Michael Löwy, Judith Butler, Walden Bello, med flera. Brevets budskap är att det iranska folket är ”fast mellan de två saxbladen”: den islamiska…