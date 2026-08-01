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Kriget mot Iran
Öppet brev till iranska fångar kritiseras – undertecknare drar tillbaka sina namn
Kritiker menar att brevet, som publiceras just när USA och Israel befinner sig i underläge, skapar politisk förvirring som riskerar skifta fokus från kriget och minimera brutaliteten för dess offer.
Efterdyningarna av amerikansk-israeliska flyganfall mot en skola i Iran. Fotograf: Tasnim News Agency/Mohammad Ali Jalali
Publicerad 31 augusti 2026 kl 12.54
The Guardian publicerade häromveckan ett öppet brev i solidaritet med iranska politiska fångar, undertecknat av flera framträdande vänsterpersoner såsom Angela Davis (tidigare politisk fånge), Mumia Abu-Jamal (nuvarande politisk fånge), Ruth Wilson Gilmore, Michael Löwy, Judith Butler, Walden Bello, med flera. Brevets budskap är att det iranska folket är ”fast mellan de två saxbladen”: den islamiska…
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