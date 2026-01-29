Petro kapar lönerna för överbetalda politiker

Colombias regering, som leds av president Gustavo Petro, höjde nyligen minimilönen i landet med 23 procent. Tillsammans med en 25-procentig höjning av kollektivtrafiksbidraget gör det att omkring tre miljoner av landets arbetare från årsskiftet sammanlagt får en löneökning till 2.000.000 pesos, motsvarande cirka 5.000 svenska kronor, i månaden. Åtgärden har förutsägbart nog lett till ramaskri…