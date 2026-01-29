Lås upp hela webbplatsen
Petro kapar lönerna för överbetalda politiker
Efter att högern i Colombia beklagat sig över en höjning av minimilönen för landets arbetare svarar Gustavo Petros vänsterregering med en 30-procentig lönesänkning – av kongressledamöternas egna löner.
Arbetsminister Antonio Sanguino presenterade höjningen av minimilönen på en presskonferens den 30 december. Fotograf: Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia
Publicerad 29 januari 2026 kl 19.55
Colombias regering, som leds av president Gustavo Petro, höjde nyligen minimilönen i landet med 23 procent. Tillsammans med en 25-procentig höjning av kollektivtrafiksbidraget gör det att omkring tre miljoner av landets arbetare från årsskiftet sammanlagt får en löneökning till 2.000.000 pesos, motsvarande cirka 5.000 svenska kronor, i månaden. Åtgärden har förutsägbart nog lett till ramaskri…
