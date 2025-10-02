Lås upp hela webbplatsen
Politikerna hycklar för att rädda sig själva
Folket har sparkat in dörren till imperialismens finrum och ertappat våra folkvalda med sina pengagiriga nävar i kapitalets kakburk.
Fotograf: Achim Rödner
Publicerad 2 oktober 2025 kl 16.00
Ulf Kristersson säger om Palestinademonstrationerna att det ”finns skäl att se över lagen”. Och vad betyder då detta? Jo, att regeringen vill ”se över” hur de kan reglera vår grundlagsfästa friheter – nämligen yttrande- och mötesfriheten. De vill alltså göra inskränkningar i våra rättigheter att demonstrera, vilka än så länge är skyddade av grundlagen. Vi…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Gick till lobbyfirma – och ljög om ekonomiskt bistånd
- Bo Ekström, 69, körde in i Palestinademonstration – efter hatinlägg på sociala medier
- Den mest bidragsberoende gruppen i Sverige – före detta riksdagspolitiker
- Syndikalister stoppade antimilitaristiskt möte på Joe Hill-gården
- Lista: De tio mest bidragsberoende politikerna i landet