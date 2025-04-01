Lås upp hela webbplatsen
Bravidas bedrägerier
Utredning visar: Fem privata byggbolag drabbade av Bravidas fakturabluffar
Tre anställda på Bravida åtalas för att ha förskingrat flera miljoner från Region Skåne. Nu kan Proletären avslöja att ytterligare fem privata byggbolag omfattas av Bravidahärvan. "Vi är jävligt chockade", säger vd:n på ett av byggbolagen till Proletären.
Fotograf: Pressbild: Bravida/Montage: Proletären
Publicerad 29 augusti 2025 kl 07.00
Den 14 maj 2025 meddelade Region Skåne att de kräver service- och installationsföretaget Bravida på 11,4 miljoner kronor på grund av saltade fakturor, överfakturerade timmar för arbeten som aldrig utförts samt i ersättning för den arbetstid som lagts ned på granskningen. Samtidigt har Örnsköldsviks kommun upptäckt felaktigheter i Bravidas fakturor – en utredning som polisen…
