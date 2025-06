Helgens stora protester i Los Angeles, mot den federala polismyndigheten ICE:s (United States Immigration and Customs Enforcement) arresteringsvåg av misstänkta illegala invandrare, fortsätter – liksom den federala regeringens hårda svar.

USA:s president Donald Trump har redan tidigare beordrat in nationalgardet för att kväsa protesterna, och på måndagen meddelade presidenten att de kommer att få förstärkning av ytterligare 2.000 nationalgardister och 700 marinkårssoldater.

Det sker i strid med Los Angeles demokratiska borgmästare Karen Bass och Kaliforniens guvernör Gavin Newsom (också demokrat), som motsätter sig inblandningen av nationalgardet och marinkåren för att bemöta protesterna. Presidenten å sin sida – som gärna tar den här striden för sin extremt hårda migrationspolitik mot det lokala demokratiska styret – påstår på sin sociala medieplattform Truth Social att ”om vi inte gjort det skulle Los Angeles ha blivit helt utplånat”.

Trump har också hotat med att arrestera Newsom, som stämt Trumpadministrationen med argumentet att inkallandet av nationalgardet (som är en militär reservstyrka på delstatsnivå) bryter mot federal lag och delstaternas suveränitet.

En av de som arresterats men senare släppts är David Huerta, fackordförande för Service Employees International Union-United Service Workers West (SEIU-USWW). SEIU organiserar närmare två miljoner arbetare inom bland annat vårdyrken, städare och offentliganställda.

På en manifestation till stöd för Huerta, och andra arbetare som arresterats i räder på arbetsplatser, talade takläggaren Cliff Smith för fackföreningen Roofers Union Local 36.

– Donald Trump har tagit öppet klasskrig till våra gator, sade Cliff Smith och använde den kommunistiska internationalen Kominterns klassiska definition av fascismen från 1935 för att beskriva Trumps presidentstyre.

– Kapitalisternas krig mot arbetarklassen, som alltid var just under ytan i form av höga boendekostnader, profitdriven sjukvård, polisbrutalitet, deportationer, vit överhöghet och patriarkat, under det tunna skalet av pappersdemokrati, är nu en öppen, terroristisk diktatur av finanskapitalets mest reaktionära, mest chauvinistiska och mest imperialistiska element.

Los Angeles, där närmare 50 procent av de omkring fyra miljoner invånarna har sina rötter i Latinamerika, är inte den enda staden med stor ickevit befolkning där Trumps regering går emot det lokala styret. I Newark, New Jersey, på östkusten är nästan hälften av invånarna svarta.

Där arresterades stadens borgmästare Ras Baraka för en månad sedan, när han tillsammans med bland andra den demokratiska kongressledamoten LaMonica McIver försökte besöka ICE:s lokala förvaringscenter. Nu åtalas McIver för att hon ska ha attackerat de närvarande poliserna som vägrade låta delegationen besöka verksamheten.

McIver och hennes försvarare säger att anklagelserna inte stämmer och är politiskt motiverade.