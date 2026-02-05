Överklassfamiljerna åkte business class nästan gratis – så lurade de SAS på hundratusentals kronor

Under flera år kunde välbärgade familjer i Lidingö och Örgryte fuska till sig uppgraderade business class-flygbiljetter för resor till bland annat Miami, Milano, Los Angeles, New York, Hongkong och Shanghai.

Genom att betala en anställd på en underleverantör till SAS kunde familjerna komma över lyxiga business class-biljetter – med upp till 99 procents rabatterat pris. Totalt lurades flygbolaget på hundratusentals kronor. Men trots att familjerna pekats ut som drivande i bedrägeriet har polisen inte ens förhört dem.

I en förundersökning som Proletären tagit del av beskrivs två familjer från Lidingö respektive Örgryte som huvudsakliga mottagare av biljetter. I vår granskning har vi valt att kalla dem för Lidingö- och Örgryteligan.

Överklassfamiljerna har kunnat åka till bland annat Los Angeles, Malaga och Åre genom ett brottsligt upplägg via en anställd hos en underleverantör till SAS. Foto: Facebook

En resa för två personer i business class till Los Angeles tur och retur skulle ha kostat 121.688 kronor. Men de två Lidingöborna betalade bara 5984 kronor. En rabatt på mer än 95 procent.

I ett annat fall betalade en Lidingöfamilj på två vuxna och två barn 1858 kronor för biljetter till Miami, tur och retur. En resa som enligt SAS skulle ha kostat 129.600 kronor. Motsvarande 99 procents rabatt.

Familjernas upplägg är utrett av polisen, men ingen i familjerna har blivit åtalade, hörda eller misstänkta. Efter att utredningen stått still i flera år är överklassfamiljernas möjliga brott nu preskriberade.

Överklassfamiljerna etablerade kontakt med en kvinnlig anställd hos en underleverantör till SAS. Därefter har överklassfamiljerna bokat lågprisbiljetter på billiga utresedatum och sedan kontaktat SAS-agenten som – mot betalning – flyttat fram bokningarna till mer attraktiva datum under exempelvis sport-, jul- eller påsklov, samt uppgraderat biljetterna från ekonomi till business class.

Genom detta upplägg fick ligorna tillgång till flygbolagets dyraste stolar nästan gratis – trots att de själva knappast har saknat pengar. De inblandade bor i villor värda tiotals miljoner, har miljoninkomster och tillhör samhällets ekonomiska elit.

Överklassfamiljerna kunde betala tusenlappar för resor som egentligen kostade upp emot 100.000 kronor, tur och retur Foto: Pressbild SAS.

Utöver de extra rymliga sätena i den avskilda bussines class-avdelningen fick överklassfamiljerna också tillgång till förmåner som välkomstdrinkar, trerättersmenyer, prioriterad incheckning och bagagehantering samt tillgång till gratis mat och dryck på olika lounger på flygplatserna.

”Kunderna har nått höga nivåer inom SAS EuroBonus-programet till följd av felaktiga bokningar, och deras EuroBonus-konton har stängts av från framtida uttag av bonusresor under tiden som utredningen pågått”, konstaterar SAS i sin interna utredning från förundersökningen där bolaget också påpekar att detta upplägg pågått ”under långt tid”.

Totalt hade överklassfamiljerna genomfört eller planerat resor till 20 olika destinationer. Vissa av dem blev avbokade när SAS upptäckte bedrägeriet. Foto: Great Circle Map

Enligt förundersökningen har den SAS-anställda kvinnan haft spelskulder och lånat pengar av en kvinna – en känd medieprofil – i Örgryteligan. Efter detta uppger SAS-agenten att hon varit rädd och känt sig pressad av kvinnans dåvarande man, som är dömd för våldsbrott, att gå med på upplägget för att kunna betala tillbaka skulden.

– Lite kände jag mig trängd i ett hörn… den personen är ingen snäll person, säger SAS-agenten i ett polisförhör.

I förundersökningen sammanfattas SAS-agentens förklaring om hur det gått till – och kopplingen till Lidingöfamiljen:

”Hon hjälpte dem först vid något tillfälle med en inställd resa. De kontaktade henne sedan igen, när det inte var fråga om en inställd resa, och tyckte att hon skulle hjälpa dem. Hon kände sig pressad att hjälpa till”, summerar förundersökningen SAS-agentens historia.

Med jämna mellanrum har överklassfamiljerna swishat SAS-agenten pengar med meddelanden som ”biljetter” och ”tack”. Totalt fördes över 250.000 kronor över till SAS-agenten för de olagliga uppgraderingarna – inklusive framtida bokningar som avbröts av SAS.

SAS har via interna systemloggar kopplat 34 genomförda resor, med 75 flygbiljetter, till överklassfamiljerna. Den ekonomiska skadan för dessa resor värderas till 679.845 kronor.

Men lika många resor var också planerade in i framtiden.

I förundersökningen konstaterar flygbolaget att 35 resor ska ”ses som försök” till fusk eftersom dessa var planerade längre fram i tiden men kom att avbokas av SAS när härvan uppdagades. Dessa framtida resor hade kostat flygbolaget ytterligare cirka 800.000 kronor.

I beräkningen har flygbolaget inte tagit med de otaliga förmåner som Lidingö- och Örgryteligan tagit del av genom business class-biljetterna och inte heller de intjänade bonuspoängen.

Enligt SAS har man inte kunnat säkra teknisk bevisning för att resenärerna varit delaktiga i upplägget – eftersom kommunikationen skett utanför bolagets system. Polisen har däremot kunnat säkerställa att åtminstone fem olika personer från ligorna flyttat över pengar till agenten via swishinbetalningar. Trots detta har ingen inom Lidingö-, eller Örgryteligan hörts under förundersökningen.

Proletären har sökt SAS-agenten via hennes advokat.