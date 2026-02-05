Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Den kriminella överklassen

Här är Lidingöfamiljerna som fuskade till sig business class-biljetter

Välbärgade familjer med toppjobb, företag och fastigheter för tiotals miljoner fick tillgång till SAS dyraste biljetter till kraftigt reducerat pris. I en förundersökning framträder ett tydligt mönster – familjer som känner varandra, bor nära varandra och utnyttjade samma upplägg. Ingen av dem har hörts av polisen.
Fotograf: Proletären/Facebook
Publicerad 5 februari 2026 kl 13.33
Två överklassnätverk i Lidingö respektive Örgryte, Göteborg, har mutat till sig till business class-biljetter via en anställd på en underentreprenör till SAS. Ändå har ingen av resenärerna blivit förhörda, misstänkta eller dömda för sina handlingar – trots att flera familjemedlemmar förefaller ha varit drivande i bedrägerihärvan. Familjerna fick tillgång till flygbolagets dyraste stolar nästan gratis…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.