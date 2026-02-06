Lås upp hela webbplatsen
När lagen blundar för de välbärgade
Varför är rättsstaten så effektiv på att lösa vissa brott – medan andra inte ens utreds? Det handlar om strukturer och klass, menar kriminologen Hanna Sahlin Lilja.
Fotograf: Proletären/Magnus Karlsson
Publicerad 6 februari 2026 kl 12.51
Välbärgade familjer på Lidingö och i Örgryte mutade till sig till business class-resor genom en anställd på en underleverantör på SAS. Den anställde dömdes nyligen – men överklassfamiljerna har inte ens hörts, trots att flera av dem pekats ut som drivande i bedrägerierna. Bedrägerierna väcker inte bara frågor kring fallet med SAS-bedrägerierna. Frågan är också…
