När lagen blundar för de välbärgade

Välbärgade familjer på Lidingö och i Örgryte mutade till sig till business class-resor genom en anställd på en underleverantör på SAS. Den anställde dömdes nyligen – men överklassfamiljerna har inte ens hörts, trots att flera av dem pekats ut som drivande i bedrägerierna. Bedrägerierna väcker inte bara frågor kring fallet med SAS-bedrägerierna. Frågan är också…