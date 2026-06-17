Samlar namn mot byggmaffian – för säkrare arbetsplatser

I ett upprop konstaterar Svenska Byggnadsarbetarförbundet att ”organiserad brottslighet har fått fäste i svenska byggbranschen. Miljoner av våra skattepengar finansierar kriminella nätverk genom systematiskt fusk som pågår över hela Sverige, varje dag”. Konsekvensen är livsfarliga arbetsplatser, urholkade villkor och dumpade löner. Förbundet konstaterar att de allt längre leden av underentreprenörer gör det svårare att kontrollera…