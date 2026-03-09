Lås upp hela webbplatsen
Musik

So long, Country Joe!

Country Joe McDonald, artisten som skrev och framförde en av Vietnamerans mest kända antikrigssånger I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag, har avlidit.
”Country Joe” McDonald 1970. Fotograf: Fotoburo De Boer, Noord-Hollands Archief
Publicerad 9 mars 2026 kl 12.18
Det var på Woodstock-festivalen 1969 som Country Joe McDonald fick 400 000 åskådare att sjunga med i den satiriska Vietnamkrigs-protesten I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag. Sången, som låg på svenska topplistan Tio-i-topp i elva veckor 1969, gisslar Wall Streets finansbaroner som tjänar på kriget, stridskåta politiker och stor-amerikanska föräldrar som, enligt McDonald, tävlade om “be the first one on…

