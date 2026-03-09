Lås upp hela webbplatsen
Musik
So long, Country Joe!
Country Joe McDonald, artisten som skrev och framförde en av Vietnamerans mest kända antikrigssånger I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag, har avlidit.
”Country Joe” McDonald 1970. Fotograf: Fotoburo De Boer, Noord-Hollands Archief
Publicerad 9 mars 2026 kl 12.18
Det var på Woodstock-festivalen 1969 som Country Joe McDonald fick 400 000 åskådare att sjunga med i den satiriska Vietnamkrigs-protesten I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag. Sången, som låg på svenska topplistan Tio-i-topp i elva veckor 1969, gisslar Wall Streets finansbaroner som tjänar på kriget, stridskåta politiker och stor-amerikanska föräldrar som, enligt McDonald, tävlade om “be the first one on…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- ”Iranier som firar attackerna är fiender till landet”
- Befälhavarna till amerikanska soldaterna: ”Kriget en del av Guds heliga plan”
- Elektriker sägs upp – samtidigt som företaget importerar utländsk arbetskraft
- Utredning: USA bombade medvetet flickskolan i Iran där 165 dödades
- Donkenboss har svårt för sin egen burgare