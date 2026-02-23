Lås upp hela webbplatsen
Olympiskt
Specialprogram bakom norsk medaljskörd
De olympiska vinterspelen i Milano och Cortina är slut. Norge vann medaljligan i stor stil. Men vad ligger bakom den norska framgångssagan?
Norges Einar Hedegart och Sveriges Johan Häggström i herrarnas sprintstafett. Hedergart kom hem från OS med två guld och ett brons. Fotograf: Christine Olsson/TT
Publicerad 23 februari 2026 kl 15.24
Vinter-OS i Milano och Cortina blev en norsk Eriksgata. Visst gjorde Sverige ett bra OS, men inte ens i närheten av den norska medaljskörden: 41 medaljer, varav 18 guld. Så vad har Norge som Sverige inte har? Olympiatoppen. Bakom de norska framgångarna i de nyss avslutade olympiska spelen i Milano, Cortina och alla de andra…
