Bravida hindrar granskning – vägrar ge ut fakturaunderlaget

”Jag kan inte komma till en annan bedömning än att ledande personer i Bravida underlåtit att under lång tid ta detta på allvar och ta sitt ansvar.” Så står det i Bravidas egen interna granskning av härvan i Region Skåne, där två Bravidachefer och en serviceledare nu står åtalade för grovt bedrägeri. En härva som…