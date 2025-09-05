Lås upp hela webbplatsen
Bravidas bedrägerier

Bravida hindrar granskning – vägrar ge ut fakturaunderlaget

Bravida anklagas för ha lurat Region Skåne och Örnsköldsviks kommun på flera miljoner kronor. Nu kan Proletären avslöja att Bravida vägrar ge ut underlaget till fakturorna som är skickade till respektive verksamhet. ”Detta ska på inget sätt förstås som att Bravida undanhåller något”, skriver Bravidas chefsjurist.
Fotograf: Bravida/FUP/Montage:Proletären
Publicerad 5 september 2025 kl 07.00
”Jag kan inte komma till en annan bedömning än att ledande personer i Bravida underlåtit att under lång tid ta detta på allvar och ta sitt ansvar.” Så står det i Bravidas egen interna granskning av härvan i Region Skåne, där två Bravidachefer och en serviceledare nu står åtalade för grovt bedrägeri. En härva som…

