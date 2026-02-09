Tusentals klagomål på snöröjningen – bussförare varnar för privatiseringen

Kritiken mot svenska kommuners snöröjning har strömmat in sedan årsskiftet. Den bristfälliga plogningen har återkommande lett till inställda och försenade buss- och pendeltågsavgångar.

I Stockholm har inte mindre än 23.300 klagomål kommit in till kommunen sedan årsskiftet, enligt Dagens Arena.

Peter Sellen, bussförare och huvudskyddsombud i Stockholm, menar att standarden för snöröjningen har varit på en stadigt sjunkande nivå ända sedan 1993, då Gatukontoret i Stockholm avskaffades och verksamheten privatiserades.

– Vi ser följderna av privatiseringen nu, 30 år senare. Men det här är framröstat av väljarna, så det är bara att gilla läget. Vi har en jättestor underhållsskuld i Sverige och när vi inte satsar på underhåll och kollektivtrafik får vi både dålig snöröjning och dålig busstrafik. Det finns inga genvägar. Sverige är bra på att uppmärksamma symptomen men sämre på att komma åt själva orsaken, säger Peter Sellen till Dagens Arena.

Utanför bussdepån i Nyboda i Stockholm har det exempelvis blivit så halt att bussarna inte klarar av att ta sig in och ut via rampen.

– Staden vägrar att göra någonting åt det. Då får vi leva med det, och det kostar. Står det 20 bussar i depån, då står det också en massa resenärer och väntar på de bussarna. Det här drabbar resenärerna, vår arbetsmiljö – som redan är dålig – och företaget, säger Peter Sellen.

De pengar som sparas in på snöröjningen flyttas i stället över till andra kostnader, såsom vagnskador, inställda buss- och pendeltågsturer, förseningar och arbetsmiljöproblem, påpekar Peter Sellen.

Samma vecka som snökaoset slog till i Stockholm visade spårvagnsföraren Andreas Nyman i en debattartikel i Arbetet hur offentliga upphandlingar försvårar möjligheterna för regioner och kommuner att planera och bedriva sin verksamhet långsiktigt:

”Det vinnande bud som var för lågt i förra upphandlingen möts av ett ännu lägre i nästa. Det är som en kapplöpning mot en nivå där det inte längre går att bedriva trafik.”