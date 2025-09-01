Lås upp hela webbplatsen
TV-recension

TV för den som (inte) tror att det började den 7 oktober

Göran Hugo Olssons mycket sevärda SVT-serie visar hur ockupationen upprepar sig.
Filmaren Göran Hugo Olsson har gjort ett hästjobb och gått igenom SVT:s rapportering från Israel och Palestina under åren 1958-1989. Fotograf: SVT
Publicerad 1 september 2025 kl 14.59
”Allt började den 7 oktober.” Senast vi hörde Sveriges statsminister idissla denna uppenbara lögn var för en vecka sedan i SVT:s Agenda. Folkmordsmedlöparen Ulf Kristersson var där och försökte fäkta bort ovälkomna frågor om att vice statsminister Ebba Busch sagt att Israel ”gör hela världen en tjänst” i Gaza. Gissningsvis vet de flesta läsare av…

