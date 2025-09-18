United states of fascism

Jimmy Kimmels talkshow, Jimmy Kimmel Live, har stängt ned på obestämd tid. Bakgrunden är att Jimmy Kimmel under måndagskvällens sändning i en monolog sagt ”Maga-gänget försöker desperat få ungen som mördat Charlie Kirk att framstå som något annat än en av deras egna och gör allt de kan för att plocka politiska poänger”. Kimmel drev dessutom…