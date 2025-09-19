Lås upp hela webbplatsen
USA ger sig på Colombias president

– Jag ser det som en orättvisa och en stor förolämpning mot det land som spillt mest blod för att de inte ska konsumera riktigt lika mycket kokain i USA och Europa, sade Colombias president Gustavo Petro efter beskedet att Colombia stryks från listan på USA:s allierade i ”kriget mot drogerna”.
Donald Trumps USA menar att Gustavo Petros Colombia är en opålitlig allierad i ”kriget mot drogerna”, efter att Petro uttalat sig mot USA:s upprustning utanför Venezuela. Fotograf: Public Domain/Presidencia de la República
Publicerad 19 september 2025 kl 16.30
Colombia stryks från listan av USA:s allierade i det så kallade kriget mot knarket. Och anledningen är landets ”oberäknelige” vänsterpresident Gustavo Petro, meddelade USA:s utrikesminister Marco Rubio i veckan. Beskedet kommer efter att Petro, likt bland andra Brasiliens president Lula da Silva, protesterat mot USA:s upptrappningar inför en möjlig militär intervention i Venezuela. De senaste…

