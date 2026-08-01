USA utfärdar ”D-dags-sanktioner” mot Iran

Efter att ha misslyckats med att militärt besegra Iran och ta kontroll över Hormuzsundet hotade USA:s president Donald Trump förra veckan landet med ”den mest förkrossande ekonomiska operation som någonsin genomförts”. Han utlovade också ”oerhörda ekonomiska konsekvenser” för de länder som ger Iran ”någon typ av livlina”. Det fick Iran att varna sina grannländer för…