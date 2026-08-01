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Kriget mot Iran
USA utfärdar ”D-dags-sanktioner” mot Iran
Finansminister Scott Bessent utlovar de hårdaste ekonomiska sanktionerna hittills mot Iran, som varnar sina grannländer för att sluta upp i USA:s ekonomiska krig mot landet.
USA:s finansminister Scott Bessent. Fotograf: U.S. Department of the Treasury
Publicerad 27 augusti 2026 kl 12.42
Efter att ha misslyckats med att militärt besegra Iran och ta kontroll över Hormuzsundet hotade USA:s president Donald Trump förra veckan landet med ”den mest förkrossande ekonomiska operation som någonsin genomförts”. Han utlovade också ”oerhörda ekonomiska konsekvenser” för de länder som ger Iran ”någon typ av livlina”. Det fick Iran att varna sina grannländer för…
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