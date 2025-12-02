Valfusk i Honduras?

Två dagar efter presidentvalet i Honduras är det fortfarande oklart vem vinnaren är. På tisdagen skiljde drygt 500 röster de två ledande högerkandidaterna Salvador Nasralla från Liberala partiet, och Nasry ”Tito” Asfura från Nationella partiet. Vänsterkandidaten Rixi Moncada från partiet Libre, som styrt landet sedan valet 2021, menar att röstsiffrorna manipulerats. Moncada skriver i ett…