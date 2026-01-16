Lås upp hela webbplatsen
Väntar hårdare regler för friskolor?
Friskolor som missköter sig ska temporärt kunna stoppas från att ta in nya elever menar en utredning som presenterades av regeringen förra veckan.
Utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson tar emot slutbetänkandet från Utredningen om vinst i skolan från den särskilde utredaren Joakim Stymne. Fotograf: Regeringskansliet
Publicerad 16 januari 2026 kl 08.00
UTBILDNING Friskolor som misstänks för att ha misskött sin verksamhet kan komma att stoppas från att ta in nya elever, men bara temporärt. Detta menar en utredning som presenterades av regeringen i veckan som gick. Skolor som kan komma att påverkas är de som använt skattemedel för helt andra saker än skolverksamheten samt skolor som…
