Väntar hårdare regler för friskolor?

UTBILDNING Friskolor som misstänks för att ha misskött sin verksamhet kan komma att stoppas från att ta in nya elever, men bara temporärt. Detta menar en utredning som presenterades av regeringen i veckan som gick. Skolor som kan komma att påverkas är de som använt skattemedel för helt andra saker än skolverksamheten samt skolor som…