Arbetarlitteraturen förtigs av Trägårdh

Var och en av oss har en uppfattning av vad som är riktigt och rätt och vad som är viktigt att veta. Liksom allt annat i samhället är sådana tankar och uppfattningar klassbundna.
I kulturkanon finns ingen plats för arbetarlitteraturen, inte ens den som förändrat Sverige. Fotograf: Bokbörsen/Montage: Proletären
Publicerad 11 september 2025 kl 09.18
