Vinstmaximering
Fabrik i Brålanda nedlagd trots jättevinst: ”Slår mot glesbygden”
Trots mångmiljonvinster lägger Findusägda Toppfrys ned sin fabrik i Brålanda. Omkring 40 anställda mister jobbet och lokala bönder riskerar också att drabbas – samtidigt som ägarkoncernen Nomad Foods redovisar ett av sina bästa resultat på många år.
Fotograf: Privat/Google Maps
Publicerad 20 januari 2026 kl 11.15
I december gjorde de anställda på Toppfrys i Brålanda, som producerar frysta ärtor, sin sista arbetsdag efter att företaget i april förra året meddelat att de stänger verksamheten och att de cirka 40 anställda skulle sägas upp. Fabriksarbetaren Victor Hjelm jobbade fram till nedläggningen på fabriken och menar att företagets beslut kommer drabba många människor…
