Fabrik i Brålanda nedlagd trots jättevinst: ”Slår mot glesbygden”

I december gjorde de anställda på Toppfrys i Brålanda, som producerar frysta ärtor, sin sista arbetsdag efter att företaget i april förra året meddelat att de stänger verksamheten och att de cirka 40 anställda skulle sägas upp. Fabriksarbetaren Victor Hjelm jobbade fram till nedläggningen på fabriken och menar att företagets beslut kommer drabba många människor…