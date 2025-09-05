Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Bravidas bedrägerier

Elektriker på Bravida: ”Alla visste vad som hände”

Det börsnoterade bolaget Bravida står anklagade för att ha förskingrat miljoner från Region Skåne och Örnsköldsviks kommun. Proletären har intervjuat två elektriker på företaget som bekräftar misstankarna mot Bravida.
Fotograf: Pressbild: Bravida
Publicerad 5 september 2025 kl 07.00
Två chefer och en serviceledare på service- och installationsföretaget Bravida står misstänkta för grovt bedrägeri och stämpling för grovt bedrägeri efter att de misstänks för att ha överfakturerat flera miljoner till Region Skåne. I flera artiklar har Proletären kunnat visa att härvan kan vara betydligt större än så. Nu vittnar Bravidaanställda elektriker om det utbredda…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.