Nya rön i Epstein-fallet

Miljardären, X-ägaren och Donald Trumps tidigare rådgivare Elon Musk är den senaste kändisen att åter dyka upp i den långkörare som är skandalerna runt den dömda överklasspedofilen och människohandlaren Jeffrey Epstein. Enligt dokument från Epsteins dödsbo, som demokratiska ledamöter i USA:s kongress publicerade förra veckan, ska Musk ha varit inbjuden till Epsteins privata ö 2014.…