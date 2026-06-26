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Krönika
Jag drömde om Tommy Svensson
Fotograf: Proletären
Sveriges förbundskapten i VM 1994 förkroppsligar en tid när Sverige fortfarande var lite mänskligare.
Salvador de Bahía den 23 juni. Jag vaknar från siestan med ett leende på läpparna, och det tar ett ögonblick innan jag inser att jag är på semester i Brasilien snarare än i någon småländsk villaidyll jag aldrig besökt i verkligheten.
Jag har precis drömt att jag var hemma hos Tommy Svensson, som på absurt drömskt vis skulle skicka med mig någon deg hem att baka bröd på. Kanske vill hipstern som jag inte visste bor i mitt undermedvetna också
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