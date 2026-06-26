Rashford håller till vänster

Marcus Rashford håller alltid till vänster. I fotbollen för Barcelona. Liksom i politiken. Även om Rashford, 28, ofta stryker under att han inte är politiker, utan just fotbollsspelare. Det har Marcus Rashford gjort sedan han för sex år sedan tog initiativ till en kampanj för att skolbarn skulle få lunchkuponger även under den påtvingade ledigheten…