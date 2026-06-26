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Fotboll
Rashford håller till vänster
Det blev fart på det engelska anfallet i matchen mot Ghana i förra veckan först när Marcus Rashford byttes in. Rashford dominerade på vänsterkanten i anfallet. Proletärens Janne Bengtsson berättar den okända historien om Englands VM-spelare Marcus Rashford.
Det engelska laget firar firar Rashfords mål mot Kroatien i Dallas 17 juni. Fotograf: FA / Infälld bild: Marcus Rashford Official (Facebook)
Publicerad 26 juni 2026 kl 08.18
Marcus Rashford håller alltid till vänster. I fotbollen för Barcelona. Liksom i politiken. Även om Rashford, 28, ofta stryker under att han inte är politiker, utan just fotbollsspelare. Det har Marcus Rashford gjort sedan han för sex år sedan tog initiativ till en kampanj för att skolbarn skulle få lunchkuponger även under den påtvingade ledigheten…
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