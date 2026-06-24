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Fotboll
Kubanskt ungdomslag kan missa Gothia Cup – Sverige vägrar ge dem visum
Leones del Caribe kan missa Gothia Cup, då svenska ambassaden i Havanna i sista stund förvägrar dem visum.
Fotograf: Leones del Caribe
Publicerad 24 juni 2026 kl 13.50
Spelarna i Leones del Caribe, det kubanska ungdomslag som var på väg att delta i årets Gothia Cup i Göteborg, har i sista minuten förvägrats visum. Den svenska ambassaden i Havanna anger som anledning till avslaget att visumsökande ”måste visa tillräcklig socioekonomisk anknytning till sitt ursprungsland”. Det vill säga ha anställningar eller annat som knyter…
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