Kubanskt ungdomslag kan missa Gothia Cup – Sverige vägrar ge dem visum

Spelarna i Leones del Caribe, det kubanska ungdomslag som var på väg att delta i årets Gothia Cup i Göteborg, har i sista minuten förvägrats visum. Den svenska ambassaden i Havanna anger som anledning till avslaget att visumsökande ”måste visa tillräcklig socioekonomisk anknytning till sitt ursprungsland”. Det vill säga ha anställningar eller annat som knyter…