Amerikansk soldat gripen för mord på Okinawa

En amerikansk marinsoldat har gripits för mordet på en japansk kvinna på ett hotellrum nära USA-basen på Okinawa i Japan. Mordet har utlöst en våg av protester mot den amerikanska militära närvaron på ön. Att en amerikansk soldat ännu en gång har gripits för ett brott på Okinawa, förvånar inte lokalbefolkningen. – Ärligt talat var…