All I want for christmas är Proletärens julsångsspecial

Julmusik

Tröttnat på Hej, Tomtegubbar, Tipp-tapp-tipp-tapp… och Carolas jul? Då är Proletärens julsångsspecial något för dig. I det här numret tar vi upp en tradition från slutet av förra årtiondet och bjuder på sånger så att säga utanför det vanliga spannet: det vi hört i butikerna sedan slutet på oktober. Tröttsamt, eller hur? Och tänk då hur de anställda i butikerna har det..?

Proletärens Janne Bengtsson har grävt i julmusiklådan och presenterar ett 20-tal sånger med jultema. Några moderna, några från förr, några svenska och ett fåtal på engelska. På Spotify finns låtarna också att lyssna på: Proletärens julsånger 2025.