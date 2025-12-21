Lås upp hela webbplatsen
Julmusik
All I want for christmas är Proletärens julsångsspecial
Tröttnat på Hej, Tomtegubbar, Tipp-tapp-tipp-tapp… och Carolas jul? Då är Proletärens julsångsspecial något för dig. I det här numret tar vi upp en tradition från slutet av förra årtiondet och bjuder på sånger så att säga utanför det vanliga spannet: det vi hört i butikerna sedan slutet på oktober. Tröttsamt, eller hur? Och tänk då hur de anställda i butikerna har det..?
Proletärens Janne Bengtsson har grävt i julmusiklådan och presenterar ett 20-tal sånger med jultema. Några moderna, några från förr, några svenska och ett fåtal på engelska. På Spotify finns låtarna också att lyssna på: Proletärens julsånger 2025.
Bland Proletärens julsånger finns både nytt och gammalt. Fotograf: Public domain/Montage: Proletären
Publicerad 21 december 2025 kl 10.00
Tomten är en kommunist Henrik Dorsin (2014) Den här jullåten med Henrik Dorsin och Gävle symfoniorkester kan vi naturligtvis inte vara utan under helgen. Och visst: är inte tomten väldigt lik Karl Marx? Julvisa i Finnmarken Thorstein Bergman (1967) Allt för få svenskar känner till den här krigsprotesten av Dan Andersson, skriven under slakten i…
