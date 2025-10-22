Anställd på Clas Ohlson i Insjön: Vi funderade aldrig på strejk

Johanna Östberg är 25 år, och hennes man Jonathan är lika gammal. De arbetar båda på Clas Ohlsons centrallager i Insjön. Och drömmer om framtiden. Den som bolaget slog lite i kras när det meddelade lönesänkningar på 5000 kronor för arbetarna på lagret: – Vi pratar ju om framtiden… vi vill skaffa barn, vi vill…