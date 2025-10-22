Lås upp hela webbplatsen
Lönesänkningar
Anställd på Clas Ohlson i Insjön: Vi funderade aldrig på strejk
För Johanna Östberg och maken Jonathan i Insjön, slogs framtidsplanerna lite i spillror när beskedet kom att Clas Ohlsson sänkte lönerna med 5 000 kronor för sina arbetare på lagret i Insjön.
– Det är pengar vi ville spara för framtiden, säger Johanna.
Johanna Östberg talade på en manifestation mot Clas Ohlsons lönesänkningar förra veckan. Fotograf: Privat
Publicerad 22 oktober 2025 kl 12.47
Johanna Östberg är 25 år, och hennes man Jonathan är lika gammal. De arbetar båda på Clas Ohlsons centrallager i Insjön. Och drömmer om framtiden. Den som bolaget slog lite i kras när det meddelade lönesänkningar på 5000 kronor för arbetarna på lagret: – Vi pratar ju om framtiden… vi vill skaffa barn, vi vill…
