En lättnad för hela Sverige att JDT fick sparken

Om ni har följt svenska herrlandslaget i VM-kvalet så vet ni vilken katastrof det är. Från kemin till spelet, allting saknas – från tränare till spelare.

Förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson fick till slut sparken i veckan. Han blev rekryterad av moderaten Fredrik Reinfeldt, tidigare svensk statsminister, som då var ordförande för svenska fotbollsförbundet. Det kanske säger en del?

Att JDT till slut fick sparken var en lättnad för hela landet. Vi har bland de bästa spelarna i Europa och den dyraste spelaren i Premier Leagues historia, Alexander Isak, men han lyckas ändå inte göra några framsteg.

Laguppställningen ser bra ut med två anfallare, Viktor Gyökeres och Alexander Isak, som nog kan vara den bästa anfallslinjen i världen. Men kemin saknas! De tar inte sina chanser och spelar inte som ett lag. I mina ögon ser det ut som det för dem handlar om vem som spelar bäst personligen, och inte hur de spelar som lag.

Bara titta på förlusterna mot Kosovo både hemma och borta. Det är så skämmigt att det inte går att förklara. Och 0-2 mot Schweiz, som åtminstone borde blivit lika.

Sverige spelade utmärkt i Nations League tidigare i år och vann gruppspelet, vilket ger oss en extra livlina i VM-kvalet men det är osäkert om det hjälper.

Jon Dahl Tomasson har många möjliga ersättare. Den som varit öppnast med att han vill ha jobbet är Graham Potter, Östersunds FK:s före detta tränare, som säger att han i så fall ska göra sitt bästa för att få Sverige till VM.

Jag tycker de borde satsa på mer träningar tillsammans och verkligen träna som lag, för att bygga kemi och samarbete. Men det återstår att se vad en ny förbundskapten lyckas få fram. Så katastrofalt som herrlandslaget spelat hittills kan det i alla fall knappast bli sämre.

Elias Kilner

Praktikant på Proletären, elev i årskurs 9 på Sannaskolan i Göteborg.