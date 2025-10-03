Lås upp hela webbplatsen
Bojkotta Israel
Uefa kan komma att utesluta Israel
Turkiet är det första land med säte i det Europeiska fotbollsförbundet (Uefa) som nu öppet kräver att Israel slängs ut från den internationella fotbollen.
Bilden Uefa delade på X efter Super Cup-matchen mellan Paris Saint-Germain och Tottenham. I bildtexten stod det "Från Super Cupen i Udine, budskapet är högt och tydligt. En banderoll. Ett rop" Fotograf: X.com @Uefa
Publicerad 3 oktober 2025 kl 10.00
Flera källor informerar nu om att Uefa är nära att fatta ett beslut som stänger av Israel från den internationella fotbollen. Ett beslut kan komma den här veckan. Förra fredagen skickade det turkiska fotbollsförbundets president Ibrahim Haciosmanoglu ett brev till de internationella fotbollsledarna världen runt: ”Nu är det dags för Fifa (Internationella fotbollsförbundet) och Uefa…
