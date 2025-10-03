Uefa kan komma att utesluta Israel

Flera källor informerar nu om att Uefa är nära att fatta ett beslut som stänger av Israel från den internationella fotbollen. Ett beslut kan komma den här veckan. Förra fredagen skickade det turkiska fotbollsförbundets president Ibrahim Haciosmanoglu ett brev till de internationella fotbollsledarna världen runt: ”Nu är det dags för Fifa (Internationella fotbollsförbundet) och Uefa…