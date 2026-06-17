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Historien spökar när rasister går bärsärk i Belfast
För tredje sommaren i rad har det brutit ut våldsamma upplopp i Nordirlands huvudstad Belfast. Främst i områden som är lojalistiskt präglade, med Union Jacks och unionistiska muralmålningar som bakgrund till det rasistiskt motiverade våldet.
Invandrares bilar, bostadshus och affärslokaler har satts i brand i rasistiska upplopp i Belfast, Nordirland. Fotograf: PA/TT
Publicerad 17 juni 2026 kl 16.00
Den senaste veckan har rasistiska upplopp återigen skakat Nordirlands huvudstad Belfast, för tredje sommaren i rad. Den utlösande faktorn den här gången var en brutal knivattack på måndagen, utförd av en sudanesisk asylsökande som greps på platsen och är häktad för dådet. Invandrares bilar, bostadshus och affärslokaler sattes därefter i brand som protest. Upploppen eldades…
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