K vill stoppa utförsäljningarna och sänka hyrorna

Uppskattningar visar att det saknas 110.000 hyresrätter i Sverige. Politikerna gör inget för att lösa problemet. Istället för att bygga hyresbostäder med rimliga hyror, fortsätter utförsäljningarna.

Sedan 2021 statistikför SCB inte längre ombildningar, men mellan 2000 och 2021 gick Stockholm, där bristen på hyresrätter är som störst, back nästan 58.000 hyresrätter till följd av ombildningar.

I Lysekil har kommunen beslutat att sälja ut 112 av kommunens hyresrätter. Endast två fullmäktigeledamöter röstade emot – Kommunistiska Partiets representanter.

De menar att allmännyttan reducerats till rent affärsmässig avkastning som visserligen via koncernbidrag tillfaller kommunkassan – men samtidigt minskar det sociala utrymmet för kommunägda bostäder. Istället säljs bostäder ut för att till exempel bli attraktiva semesterbostäder.

– Kommunen förvandlar Lysekilsbornas bostäder till vinstobjekt, säger Yngve Berlin.

– Resultatet blir garanterad vinst till köparen av lägenheterna och ökad oro och osäkerhet för hyresgästerna. Eftersom vi ser boendet som en social rättighet och inte en handelsvara, så röstade vi nej och reserverade oss mot fullmäktiges beslut.

Yngve Berlin Foto: Privat

En liknande utveckling ser Kommunistiska Partiets avdelning i Alingsås. Där byggs det nästan bara villor och bostadsrätter eftersom kommunen istället för att se till alingsåsarnas bostadsbehov vill locka rika göteborgare till kommunen.

– Enligt lag har kommunen planmonopol och det innebär att man kan styra hur marken ska användas. Dessutom är kommunen stor markägare och har ett kommunalt bostadsbolag som politikerna kan styra via ägardirektiv, säger Morgan Melgaard, pensionerad socialarbetare och fjärdenamn på Kommunistiska Partiet Alingsås lista.

– Den makten skulle kommunen kunna använda för att bygga bort bostadsbristen och segregationen i kommunen.

Kommunisterna i Alingsås menar att alingsåsarnas behov bäst kan tillgodoses om Alingsåsbostäder drivs som stiftelse eller förvaltning, för att undgå aktiebolagslagens krav på vinst. De vill också att kommunen ger bolaget ägardirektiv om bygga utifrån invånarnas behov: bra hyresrätter med låg hyra, istället för att bygga för kapitalstarka som kan ta banklån.

I Göteborg, där det enligt Hyresgästföreningen skulle behöva byggas 5.500 nya hyreslägenheter varje år, har kommunen andra prioriteringar:

– Samtidigt som det saknas hyresrätter som arbetare faktiskt har råd med i Göteborg så vill politikerna prioritera byggandet av ett evenemangskvarter istället, säger Simon Hedelin, järnvägsarbetare och andranamn på Kommunistiska Partiets Göteborgs lista.

Simon Hedelin Foto: Privat

Politikerna vill riva Valhallabadet i centrala Göteborg och uppföra ett arenakvarter till en kostnad på 14,6 miljarder kronor. Pengar som skulle kunna användas till att faktiskt uppfylla göteborgarnas behov:

– För de pengarna skulle man kunna bygga 10.000 nya hyresrätter i Göteborg, säger Simon Hedelin.

Men det räcker inte att bara bygga nytt. Marknadsanpassningen av allmännyttan har lett till hyreshöjningar i det existerande beståndet och så höga hyror i nybyggnation att en vanlig arbetare inte har råd med dem. På Siriusgatan i Bergsjön har V varit med och drivit igenom renovräkningar.

– Det är orimligt att hyresrätter som ägs av kommunala bolag har så höga hyror att nästan halva lönen försvinner bara vid hyresinbetalningen. Det viktiga nu är att öka antalet bra bostäder med rimlig hyra, stoppa hyreshöjningar och istället sänka hyran.

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