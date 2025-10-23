Minst sex har rest från Sverige – för att delta i Israels folkmord

Sedan 7 oktober 2023, då Israel inledde sitt krig mot Gaza – som allt fler nu betecknar som ett folkmord – har tiotusentals medborgare i andra länder, främst så kallade olimsoldater från den judiska diasporan, anslutit sig till israeliska militären, IDF.

Nu kan Proletären avslöja att minst sex personer med svensk anknytning tjänstgjort i IDF i Gaza eller på Västbanken från 2023 och framåt. Tre av dem har vi lyckats identifiera – ytterligare tre finns uppgifter om via sociala medier och officiell statistik genom pressutskick från IDF.

En av de tre identifierade IDF-resenärerna befinner sig just nu i en militärbrigad vars befäl anklagas för flera olika krigsbrott i Gaza.

Genom att analysera fotografier, krigsfilmer och sociala medier för att kartlägga de svenska IDF-resenärerna. Bland annat har vi, genom anonyma konton, infiltrerat grupper för så kallade ”ensamsoldater”, olim-soldater.

Sedan tidigare har framförallt en svensk uppmärksammats för sin tjänstgöring i israeliska militären, IDF:s tidigare presstalesperson Jonathan Conricus. Han är född i Jerusalem, med en israelisk mamma och svensk pappa. Familjen flyttade sedan till Malmö där han är uppvuxen.

Medräknat Jonathan Conricus är det alltså totalt minst sju personer med svensk anknytning som tjänstgjort i IDF från 2023 och framåt.

De tre identifierade IDF-resenärerna:

”Peter”

Född i Sverige 1999. Uppvuxen i en stad i Mellansverige. Utvandrade till Israel den 19 januari 2024.

Peter, under sin tjänstgöring i den ökända Nahalbrigaden. Foto: IDF

I Israel har Peter bott på ett hem för ensamkommande soldater och har sedan tjänstgort i IDF, i den ökända Nahalbrigadensom varit inblandad i flera krigsbrott i Gaza.

Peter tjänstgör fortfarande i Nahalbrigaden och har enligt folkbokföringen inte återvänt till Sverige.

”Isak”

Född i Sverige 1999. Uppvuxen i samma stad i Mellansverige som Peter. Utvandrade till Israel 6 augusti 2020 där han tog värvning i israeliska militären, IDF.

Med stor sannlikhet tjänstgör Isak i Givatibrigaden, som varit involverade i flera övergrepp mot palestinier, men även pilgrimsresenärer och israeliska människorättsaktivister på Västbanken.

”Isak” har tjänstgjort som stridssoldat i en specialstyrka inom IDF. Han reste hem till Sverige sex dagar efter 7 oktober-attacken. Fotot: Facebook.

Isak återvände till Sverige den 13 oktober 2023 – sex dagar efter 7 oktober attacken. Proletären har inga uppgifter på att Isak tjänstgort i Gaza. Tillbaka i Sverige har han jobbat som säkerhetsvakt i Stockholmregionen.

”Ezra”

Född i Ungern, men har studerat och arbetat i Sverige 2021-2023. Utvandrade till Israel 2023 efter att han jobbat på ett företag i Blekinge och studerat på Högskolan i Jönköping. Han tog värvning i IDF i augusti 2023.

”Ezra” lämnade studier och arbete i Sverige för att resa till Israel och gå med i IDF. Foto: Facebook

Ezra tjänstgör troligtvis fortfarande i den israeliska militären. I vår kartläggning har vi inte kunnat visa vilken brigad Ezra tillhör eller om han tjänstgjort i Gaza.

Baserat på Ezras sociala medier befinner han sig just nu i Tel Aviv.

Uppgifter om fler med svensk anknytning i IDF:

”Michell”

Den 17 november 2023 publiceras en film på Instagram där en fältsjukvårdare, som Proletären valt att kalla ”Michell”, tackar svenskar som skänkt pengar till en svensk sionistisk organisation – som senare ska visa sig skänker pengar till IDF.

”Michell” har tjänstgjort som fältsjukvårdare inom IDF, och har befunnit sig vid Gazagränsen.

Vid tidpunkten för inspelningen uppger Michelle, som pratar svenska med skånsk dialekt, att han befinner sig vid Gazagränsen.

Proletären har lyckats inte lyckats identifiera vilken brigad han tjänstgjort i.

Okända

I officiell statistik från IDF och israeliska myndigheter anges att ytterligare två personer rest från Sverige för att tjänstgöra i IDF. Uppgifterna om dessa stämmer inte överens med någon av de av Proletären identifierade IDF-resenärerna.

