Ekobrottsmyndigheten i gryningsräd mot fuskande politiker

I en uppmärksammad gryningsräd utförd av Ekobrottsmyndigheten i Umeå mot Sundsvalls kommun i tisdags förra veckan greps och anhölls fem personer. En sjätte person hämtades till förhör i Stockholm. Bland de gripna finns två högt uppsatta lokala socialdemokrater. Samtliga sex släpptes efter förhör men misstankarna kvarstår och ytterligare förhör kommer att hållas, uppger Ekobrottsmyndigheten. Förundersökningen…