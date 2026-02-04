Lås upp hela webbplatsen
Ekobrottsmyndigheten i gryningsräd mot fuskande politiker
Ekobrottsmyndigheten i Umeå slog i förra veckan till mot Sundsvalls kommun och anhöll fem personer. Bland de gripna fanns högt uppsatta Socialdemokratiska politiker.
Förra tisdagen slog Ekobrottsmyndigheten till mot Sundsvalls kommun, misstankarna gäller grovt bokföringsbrott och grovt svindleri. Fotograf: Bertil Olsson/Ekoborttsmyndigheten/Montage: Proletären
Publicerad 4 februari 2026 kl 16.00
I en uppmärksammad gryningsräd utförd av Ekobrottsmyndigheten i Umeå mot Sundsvalls kommun i tisdags förra veckan greps och anhölls fem personer. En sjätte person hämtades till förhör i Stockholm. Bland de gripna finns två högt uppsatta lokala socialdemokrater. Samtliga sex släpptes efter förhör men misstankarna kvarstår och ytterligare förhör kommer att hållas, uppger Ekobrottsmyndigheten. Förundersökningen…
