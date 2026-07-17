Ett välbetalt ämbete

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Hur Donald Trump tjänade två miljarder dollar under ett år som president.
USA:s president Donald Trump. Fotograf: Gage Skidmore
Publicerad 17 juli 2026 kl 11.39
I början av juli hade New York Times ett par artiklar om president Donald Trump och hans söner som visar att detta är ett fall då verkligheten klart överträffar dikten. Nyligen släpptes statliga dokument från 2025 om Trump och hans söners företag och dessas handel med kryptovalutor. Dokumenten visar att enbart familjens skumraskaffärer i dessa…
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