Fabriksarbetare skällde ut Trump: ”Pedofilbeskyddare!”
Trump gav en arbetare långfingret efter att denne skrikit ”pedofilbeskyddare!” åt honom vid ett fabriksbesök i Detroit.
Trump visar långfingret och mimar "Fuck you!” till fabriksarbetaren som tog ton. Fotograf: John Biehler / Skärmdump: Instagram / Montage: Proletären
Publicerad 14 januari 2026 kl 16.29
När USA:s president Donald Trump besökte en Fordfabrik i bilstaden Detroit igår tisdag fick han blandad respons av arbetarna. Vissa applåderade och ville ta selfies, medan andra passade på att visa sitt missnöje. En arbetare skrek ”pedofilbeskyddare!” åt Trump, syftandes på hur hans administration hanterat utredningen av den avlidne sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Det fick Trump…
