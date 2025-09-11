Lås upp hela webbplatsen
Hamnkonflikten
Hamnarbetarna röstar om avtalsförslag
Trots att det inte lever upp till förbundets önskemål, uppmanar Hamnarbetarförbundets ledning sina medlemmar att rösta ja till medlarnas bud.
– Vi kan av taktiska skäl ta ett steg tillbaka, skriver förbundet i ett brev till medlemmarna.
– Vi kan av taktiska skäl ta ett steg tillbaka, skriver förbundet i ett brev till medlemmarna.
Trots att polisen lagt ner utredningen om att Helgeson skulle utgöra en fara för rikets säkerhet släpps han inte in på hamnarna för att tala med medlemmarna om omröstningen. Fotograf: Proletären/Hamnarbetarförbundet
Publicerad 11 september 2025 kl 09.23
En oenig styrelse i Hamnarbetarförbundet uppmanar medlemmarna att säga ja till det bud medlarna lagt i konflikten mellan förbundet och arbetsgivaren Sveriges Hamnar. Förbundet agerar taktiskt: alternativet hade varit att ytterligare trappa upp den strid med strejker och blockader som arbetsgivaren mötte med lockouter. Förbundet varnar för att nya varsel om stridsåtgärder ska leda till…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.