Hamnarbetarna röstar om avtalsförslag

Trots att det inte lever upp till förbundets önskemål, uppmanar Hamnarbetarförbundets ledning sina medlemmar att rösta ja till medlarnas bud. – Vi kan av taktiska skäl ta ett steg tillbaka, skriver förbundet i ett brev till medlemmarna.

Trots att polisen lagt ner utredningen om att Helgeson skulle utgöra en fara för rikets säkerhet släpps han inte in på hamnarna för att tala med medlemmarna om omröstningen. Fotograf: Proletären/Hamnarbetarförbundet