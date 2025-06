Hedersmedlem i Kommunal bortkörd av vakter – delade ut Proletären utanför kongressen

Kommunals kongress inleddes i Göteborg under tisdagen. Precis som under vårens andra fackkongresser (IF Metall, Livs och Seko) delades Proletären ut till delegaterna utanför kongresslokalen, i detta fall Svenska Mässan och hotellskraporna Gothia Towers. Men utdelningen varade inte länge – vakter kom och körde bort de tre medlemmarna ur Kommunistiska Partiet, däribland Janne Strömqvist, 73.

– En vaktchef kom ut och gick på mig och sa att här får du inte stå. Det blev en argumentation och jag sa att han hade fel, då platsen är att betrakta som allmän mark. Det blev ett munhuggeri, han lyssnade inte på mig, utan ville bara ha bort mig. De hotade också med att ”ta in mig”, vad det nu innebär.

Janne Strömqvist blev avvisad med vad han beskriver som ”en lätt aggressiv ton och milt fysiskt våld”.

– Det var lite obehagligt.

Janne Strömqvist är före detta spårvagnsreparatör och blev i samband med pensionen hedersmedlem i Kommunal, då han varit förtroendevald i över 25 år på spårvägen. Han kände igen många som gick in på kongressen, hälsade på dem och hade inga problem med att dela ut tidningen. Det hela var ganska trevligt, fram till att vakterna kom, berättar han.

– Kommunal borde få reda på detta, säger han.

Proletären har sökt säkerhetsansvariga på Gothia Towers och Svenska Mässan för en kommentar.