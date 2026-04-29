Norge publicerar historiska brev till landsförrädar-nazisten

Norska Nasjonalarkivet publicerade i dagarna omkring 200 inskannade brev och vykort som skickats till Vidkun Quisling (född 1887, avrättad 1945) under andra världskriget. Quisling var officer (major) och ledare för nazistpartiet Nasjonal Samling, som samarbetade med Nazityskland under ockupationen av Norge 1940-1945. Hans namn blev synonymt med landsförräderi. Breven ger en unik inblick i vad…