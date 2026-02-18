Lås upp hela webbplatsen
Kommentar
Högerbrudar på Tiktok var bara AI – fejkkonton med tiotusentals följare
Extremhögerns män letar med ljus och lykta efter likasinnade tjejer – när det inte funkar skapar de egna av ettor och nollor.
Screenshot Fotograf: Skärmdumpar Instagram
Publicerad 18 februari 2026 kl 15.07
Tiktok tog nyligen ner flera konton av högerextrema tjejer efter att P4 Uppland avslöjat att de unga högerextrema tjejerna… inte fanns på riktigt. De var nämligen AI-genererade. Kontona, som delade invandringskritiska, inte sällan gravt rasistiska, budskap påstods drivas av vanliga svenska tjejer. Så var inte fallet. Istället var det en och samma ”ideologiskt drivna aktör”…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.