Israelisk attack mot palestinsk regissör

FILM Israelisk militär stormade i helgen den Oscarsvinnande palestinska regissören Basel Adras hus på Västbanken. Adras själv var inte hemma då han befann sig på sjukhus efter att två av hans bröder och en kusin skadats i en tidigare attack från Israeliska bosättare.

Adras uppger att han på sjukhuset fått höra att nio soldater stormat hans hus i jakt på honom och gått igenom hans frus telefon och frihetsberövat en av hans farbröder.

Adras, tillsammans med flera medregissörer, vann i våras en Oscar för dokumentärfilmen No other land som handlar om ockupationen av västbanken.

Hans medregissör Hamdan Ballal misshandlades nästan till döds av israeliska bosättare bara några dagar efter att filmen prisats på Oscarsgalan.

– Det räcker att man filmar bosättarna, så kommer militären och tar en och letar igenom ens hus. Hela systemet bygger på att man attackerar oss, sätter skräck i oss, att göra oss väldigt rädda, säger Adras nu.