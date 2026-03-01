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Här visar ministern upp galge för hängning av palestinier – med åskådarplatser

Konstruktionen av avrättningsplatsen sker månader efter att Knesset röstat igenom en en lag som beordrar militärdomstolar att döma till döden palestinier som dödat israeler. Lagen gäller endast palestinier.
Itamar Ben-Gvir framför arbetsplatsen där galgen byggs. Fotograf: Otzma Yehudits kontor
Publicerad 20 augusti 2026 kl 10.15

Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, som för bara några dagar sedan sade att Israels militär borde ”döda 30-40” palestinier varje natt i Gaza, visade på ett filmklipp i sociala medier under tisdagen upp den plats där Israel håller på att bygga en galge där palestinier ska hängas inför öppen ridå.

– Vi skriver historia. Terrorister förtjänar bara en sak: döden genom hängning, säger Ben-Gvir i filmklippet, och fortsätter:

– Jag lovade att försämra förhållandena för terrorister i fängelserna. Det genomfördes fullt ut. Jag lovade att införa dödsstraff för terrorister. Det är genomfört. Och nu börjar även dödscellerna och en galge ta form.

Anläggningen kommer även att ha visningsbås varifrån israeler kan bevittna avrättningar.

I mars röstade israeliska parlamentet igenom en dödsstraffslag endast för palestinier.

Över 9.300 palestinier, däribland hundratals barn, är fängslade i det israeliska fängelsesystemet. 3.000 av dessa hålls i ”administrativt förvar”, utan vare sig åtal eller rättegång.

Närmare 99 procent av målen mot palestinier i militärdomstolar resulterar i fällande dom.

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