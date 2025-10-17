Lås upp hela webbplatsen
Skyddat boende för kvinnor stoppas – för att de inte tillåter alkohol
Organisationen Talita nekas tillstånd av Ivo att driva skyddat boende. Detta eftersom boendenas ordningsregler inte tillåter alkohol.
Talita har överklagat Ivo:s beslut. Fotograf: Facebook/Talita
Publicerad 17 oktober 2025 kl 12.00
Sedan förra året har Sverige infört en lag som gjort skyddat boende till en tillståndspliktig verksamhet. Organisationen Talita, som hjälper kvinnor ur sexhandel, skickade då in en ansökan för att få sina boenden godkända. Nyligen kom svaret: Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, nekar dem tillstånd – eftersom det i boendereglerna står att alkohol inte…
