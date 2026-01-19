John Lapidus vill väcka ilska med ny roman – bjuder in läsarna att påverka

Författaren och samhällsdebattören John Lapidus är aktuell med den nya boken Alibi, en satirisk uppgörelse med samhällsutvecklingen ur ett vänsterperspektiv. Idén till boken växte fram i takt med en allt starkare känsla av overklighet, berättar John Lapidus för Proletären. – Det händer så många extrema saker just nu. Världens rikaste man gör hitlerhälsning i direktsändning…