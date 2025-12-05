KD-kandidat hänger ut Israelkritiker i hatgruppen: ”Mejla gärna sjukhuset”

Proletären har tidigare visat att facebookgruppen ”Svenskar som stödjer Israel” genomsyrats av hat, terrorhyllningar och rasistiska inlägg. Och efter Proletärens första granskning fortsätter också hatet och rasismen att spridas i gruppen – samtidigt som många privatpersoner som påstås kritisera Israel har hängs ut med namn och bild i gruppen. Nu kan Proletären avslöja att en…