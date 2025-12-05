Lås upp hela webbplatsen
KD-kandidat hänger ut Israelkritiker i hatgruppen: ”Mejla gärna sjukhuset”
I Facebookgruppen ”Svenskar som stödjer Israel” hängs Israels kritiker ut med namn, bild och arbetsgivare. Bakom flera av uthängningarna står KD-politikern Axel Otterberg – som kandiderar till riksdag, region och kommun för Kristdemokraterna. Trots intern kritik fortsätter han att hetsa gruppens medlemmar att kontakta offrens arbetsgivare i hopp om att få dem sparkade.
Publicerad 5 december 2025 kl 10.32
Proletären har tidigare visat att facebookgruppen ”Svenskar som stödjer Israel” genomsyrats av hat, terrorhyllningar och rasistiska inlägg. Och efter Proletärens första granskning fortsätter också hatet och rasismen att spridas i gruppen – samtidigt som många privatpersoner som påstås kritisera Israel har hängs ut med namn och bild i gruppen. Nu kan Proletären avslöja att en…
