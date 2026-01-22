Lås upp hela webbplatsen
Palestina på vita duken

Under Göteborgs filmfestival visas flera filmer och dokumentärer om Palestina.
Några av de filmer om Palestina som visas på Göteborgs filmfestival.
Flera filmer och dokumentärer om Palestina kommer att visas på årets filmfestival i Göteborg: All That’s Left of You, Once Upon a Time in Gaza, Hind Rajab – rösten från Gaza, With Hasan in Gaza och Put Your Soul on Your Hand and Walk. Alla filmer är från 2025 och visas i Sverige för första gången.

Hind Rajab – rösten från Gaza, av Kaouther Ben Hania, rekonstruerar händelserna från januari 2024 när Röda halvmånens larmcentral tar emot ett telefonsamtal från femåriga Hind Rajab som sitter fast i en bil i Gaza samtidigt som hon beskjuts av israeliska styrkor, omgiven av döda släktingar.

Spelfilmen Ja! av den israeliska filmregissören Nadav Lapid kommer också att visas på filmduken. Göteborgs filmfestival beskriver den som en ”musikalisk tragedi om Israel efter 7 oktober. En obekväm satir om nationalism, underkastelse och konstnärlig integritet”.

Göteborgs filmfestival är skandinaviens största filmfestival och äger rum mellan den 23 januari och den 1 februari.

