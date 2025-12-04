Libanons juvel 90 år

I många arabisktalande hem är Fairuz en självklar del av lediga morgnar: en kopp kaffe eller te, zeit o zaatar och Fairuz i bakgrunden, ofta tillsammans med nyheterna. Hon kallas inte ”Libanons juvel” utan anledning. Hennes starka, nostalgiska röst, de politiska texterna, hennes hållning både på scen och utanför, samt hennes breda diskografi har gjort…